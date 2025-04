Geldbörse gestohlen und Tausende Euro vom Konto abgehoben: Wer ist dieser Mann?

Möckern/Gommern - Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte in einer Bank in Gommern ( Landkreis Jerichower Land ) Geld abgehoben hatte.

Der Mann hob mit der gestohlenen EC-Karte mehrere tausend Euro ab. © Polizeirevier Jerichower Land

Bereits am 14. November soll er gegen 9.30 Uhr in einem Geschäft in der Burger Straße in Möckern die Geldbörse einer Kundin gestohlen haben. Die 66 Jahre alte Frau bemerkte erst an der Kasse, dass sie bestohlen wurde, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Schon eine Stunde später betrat der Mann gegen 10.30 Uhr die Volksbank in der Martin-Schwantes-Straße in Gommern.

Dort wurde er durch Überwachungskameras beobachtet, wie er mehrere tausend Euro an einem Geldautomaten abhob.