Frauenleiche in Plastiktonne: Polizei nimmt Verdächtigen fest - Haftrichter!

Die Polizei hat die Fahndung nach dem dringend tatverdächtigen 58-Jährigen aufgehoben.

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag berichtete, konnte der Gesuchte am Samstagabend (23. Dezember) von der Polizei in Minden festgenommen werden. Dort sei der Mann bereits einem Haftrichter vorgeführt worden.

Die Ermittlungen in dem mutmaßlichen Tötungsdelikt dauern an.