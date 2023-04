Fünf 19-Jährige verletzt: Polizei sucht diese Imbiss-Schläger von der Warschauer Straße

Am Dienstag, den 11. Oktober sollen sie gegen 0.30 Uhr gleich fünf 19-Jährige, zwei Männer und drei Frauen, verletzt haben. Diese hielten sich vor einem Imbiss in der Warschauer Straße auf.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664 – 574300 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir5k43@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.