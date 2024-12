Goldkette in Park vom Hals gerissen: Wer kennt den Sonnenbrillen-Mann?

Berlin - Nach einem Raub an einer 68-Jährigen in Charlottenburg-Wilmersdorf fahndet die Berliner Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Räuber. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, griff der bislang unbekannte Mann die Rentnerin am Samstag, 4. Mai, gegen 14.05 Uhr in der Grünanlage an der Hilde-Ephraim-Straße von hinten an.

Dabei riss er der 68-Jährigen gewaltsam eine Goldkette vom Hals. Die Frau wurde bei dem Angriff am Finger verletzt.

Die Ermittler vermuten, dass der Tatverdächtige sein Opfer schon zuvor in der S-Bahn von Charlottenburg nach Grunewald beobachtet hatte und der Frau daraufhin gefolgt war.

Nach der Tat flüchtete der Mann zurück zum S-Bahnhof Grunewald.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß

arabischer oder türkischer Phänotyp

normale Statur

kurze schwarze Haare, kurzer Vollbart

rundes Gesicht

trug schwarze Oberbekleidung und dunkle Hose

Die Kriminalpolizei fragt: