Großeinsatz nach Überfall: Mann vor Postfiliale bedroht und ausgeraubt

Auch ein Hubschrauber war bei der Suche nach dem Tatverdächtigen im Einsatz. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Ein 46-Jähriger meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Polizei, weil er vor der Postfiliale in der Waxensteinstraße in Grainau von einem Unbekannten bedroht worden sein. Der Mann soll Englisch gesprochen haben und ein Messer gezeigt haben, um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen.

Daraufhin übergab der 46-Jähriger einen vierstelligen Betrag an den Räuber, der dann auf einem Fahrrad in Richtung "Unterer Dorfplatz" flüchtete.

Die alarmierte Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Dieb ein. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Dazu hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, die den Gesuchten beobachtet haben.

Er wird wie folgt beschrieben: circa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank mit dunklem Teint, geschätzt 40 bis 45 Jahre alt. Er trug fettiges, nach hinten gekämmtes schwarzes Haar und hat einen auffälligen goldenen Schneidezahn. Laut dem Geschädigten sprach er gebrochenes Englisch und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Beim Überfall trug er eine an der Seite geknöpfte Hose (schwarz mit roten Streifen) und einen schwarzen Pullover. Bei seiner Flucht auf dem Fahrrad hatte er einen Jutebeutel und ein Cuttermesser bei sich.