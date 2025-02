Gruppe stiehlt Waren im Wert von mehreren hundert Euro: Wer kann Hinweise geben?

Wittenberge - Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Brandenburger Polizei nach zwei Männern und zwei Frauen, die in Wittenberge mehrere Waren aus einem Geschäft entwendet haben sollen.

Wer hat Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Personen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat am 20. März des vergangenen Jahres gegen 10.30 Uhr in einer Drogerie in der Bahnstraße.

Dort stahlen sie einige Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Die bisherige Suche der Polizei blieb erfolglos. Nun wollen die Beamten wissen: Wer hat Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort?

Besonders auffällig sei das Basecap des Mannes mit dem hellblauen Jogginganzug sowie das Hand-Tattoo der älteren der beiden Frauen.