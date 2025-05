Opfer geschlagen, gefesselt und ausgeraubt: Wer erkennt diese Männer?

In Halberstadt wurde ein Bewohner überfallen. So sieht einer der Täter aus. © Polizeiinspektion Magdeburg

Am 24. März klopften die beiden Unbekannten gegen 20.30 Uhr an der Tür ihres Opfers in Halberstadt (Sachsen-Anhalt).

Als der Bewohner die Tür öffnete, wurde er "mit massiver körperlicher Gewalt" angegriffen und schließlich gefesselt, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Anschließend durchsuchten die zwei Männer die Wohnung des Opfers und klauten Tabakwaren, eine Schreckschusswaffe, Schmuck und Bargeld von über 1000 Euro. Zum Schluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Halberstädter wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bislang konnte die Polizei die beiden Räuber noch nicht dingfest machen. Die Beamten erstellten Phantombilder und Personenbeschreibungen und bitten jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe.