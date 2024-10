Er soll seine Ex in den Tod getrieben haben: Anouar Benjemia weiter auf der Flucht

Hamburg - Wo ist Anouar Benjemia? Die Polizei sucht weiterhin mit einem europäischen Haftbefehl nach dem 32-Jährigen, der seine Ex-Freundin im August in Hamburg in den Tod getrieben haben soll .

Anouar Benjemia (32) ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei verdächtigt ihn der Körperverletzung mit Todesfolge. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, fehlt von dem flüchtigen Mann weiterhin jede Spur, die Fahndung nach ihm dauert an.

Benjemia wird wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gesucht. Am 17. August soll er seine Ex-Freundin (†36) in den Tod getrieben haben.

Die Frau sprang am besagten Tag gegen 16.25 Uhr von ihrem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schellingstraße (Eilbek) in die Tiefe. Wenig später erlag sie ihren lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass die 36-Jährige unmittelbar vor dem Sprung in der Wohnung eine körperliche Auseinandersetzung gehabt hatte.

Benjemia wird verdächtigt, sie attackiert zu haben, woraufhin sie mutmaßlich aus Furcht vom Balkon sprang.