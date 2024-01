Handtasche aus Auto gestohlen: Wer kennt den EC-Karten-Betrüger?

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Fahndungsaufruf entwendete der Tatverdächtige am 17. Oktober vergangenen Jahres zunächst eine Handtasche aus einem Auto, das am Friedhof an der Gartenstraße abgestellt war.

In der Tasche befand sich neben Bargeld und Dokumenten auch die EC-Karte der Geschädigten. Bevor die Karte gesperrt werden konnte, hob der Unbekannte Geld an der Sparkasse in Gröden ab.

Dabei wurde der Mann von der Überwachungskamera gefilmt. Da die Identität des Tatverdächtigen im Verlauf der bisherigen Ermittlungen noch nicht festgestellt werden konnte, veröffentlicht die Polizei das Bildmaterial nun.

Die Ermittler fragen: