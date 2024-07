Handyshop mit Waffe überfallen: Wer kennt diesen Räuber?

Hier bedrohte er die Ladenbesitzerin mit vorgehaltener Waffe und forderte sie in Englisch auf, alles herauszugeben, was sie habe. Daraufhin habe die Inhaberin laut um Hilfe gerufen, sodass der mutmaßliche Täter fluchtartig den Laden verließ.

Der Überfall ereignete sich demnach bereits am 27. Juni 2023. Gegen 13.47 Uhr soll der Tatverdächtige das Geschäft in der Hermannstraße 54 betreten und sich direkt zum Verkaufstresen begeben haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573120 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.