Hoher Schaden nach Parfüm-Klau: Wer ist dieser Mann?

Bernburg - Die Polizei sucht derzeit mit einem Foto nach einem Dieb. Er sorgte in einer Parfümerie in Bernburg ( Salzlandkreis ) für beträchtlichen Schaden.

Die Polizei sucht nach diesem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis

Die Tat habe sich bereits am 5. April gegen 10.20 Uhr ereignet, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Allerdings könne man erst jetzt mit einem Foto eines Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit gehen.

Der Gesuchte habe an besagtem Tag in einer Parfümerie in der Lindenstraße mehrere Produkte eingesteckt, ohne diese zu bezahlen.

Dem Laden ist dadurch ein Schaden von 2010 Euro entstanden, hieß es. Eine Überwachungskamera zeichnete ihn beim Verlassen des Geschäfts auf.

Weil bisherige Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führten, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.

Die Ermittler fragen: "Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der Person geben?"