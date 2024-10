Homophob beleidigt, geschlagen und getreten - Polizei sucht nach drei Männern!

Wer hat nach dem 2. Oktober 2024 ein Portemonnaie in der Altstadt Köpenick gefunden und bis zum 4. Oktober 2024 in den Briefkasten der Besitzerin geworfen?

Dabei habe die Frau erhebliche Verletzungen an der Oberlippe, den Zähnen sowie am Oberkörper und auf dem Rücken davongetragen.

Hierbei sollen drei Männer eine Frau in der Kirchstraße homophob beleidigt, zu Boden gestoßen und anschließend getreten haben.

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht vom 1. Oktober auf den 2. Oktober des vergangenen Jahres.

Wer Hinweise zu den Gesuchten oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich per Telefon unter (030) 4664 - 953528 an das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, Bayernring 44 zu wenden. Alternativ kann auch eine Mail geschrieben werden.