In Haus eingebrochen und mit BMW davongebraust: Täter stellen sich der Polizei

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag mitteilte, haben sich die beiden Täter im Alter von 22 und 24 Jahren bei der zuständigen Kriminalpolizei in Berlin Marzahn gemeldet.

Berlin - Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei unbekannten Männern. Das Duo soll in ein Einfamilienhaus eingebrochen und dort ein Auto entwendet haben.

Diese beiden Männer wurden von der Polizei gefahndet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat in der Nacht von Sonntag, 18. Juni, zu Montag, 19. Juni, vergangenen Jahres in einem Einfamilienhaus im Korkedamm in Altglienicke.

Demnach sollen die beiden Männer in das Gebäude eingestiegen sein, dort den Autoschlüssel eines BMWs an sich genommen haben und anschließend in dem Wagen davon gefahren sein.

Das Auto konnte vier Tage nach der Tat in der Mehrower Allee in Marzahn unbenutzt gefunden und sichergestellt werden.

Zuvor hatte eine Überwachungskamera die mutmaßlichen Täter in einer Aral-Tankstelle in der Märkischen Allee Ecke Bitterfelder Straße aufgezeichnet.