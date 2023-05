Inhaber bedroht, danach Dönerladen angezündet: Wer erkennt diesen Mann?

Stendal - Anfang September zündete ein noch unbekannter Mann einen Dönerladen in Stendal an. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Täter.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Täter, der in Stendal den Inhaber eines Döner-Imbisses bedroht und schließlich das Lokal angezündet hat. © Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal

In der Nacht vom 10. September 2022 brachen mehrere Täter in den Imbiss in der Dr. Kurt-Schumacherstraße in Stendal ein, verschütteten eine Flüssigkeit auf dem Boden und zündeten sie an.

Einige Monate zuvor, am 26. April, hatten zwei Männer den Inhaber des Schnellrestaurants bedroht und genötigt.

Während dieser Taten konnte einer der Verdächtigen auf einer Sicherheitskamera aufgenommen werden.

Da sich die Aufnahmen ähneln, wird davon ausgegangen, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Die Polizei Stendal veröffentlichte nun Bildmaterial und hofft, dass der Mann durch die Mithilfe der Bevölkerung identifiziert werden kann.