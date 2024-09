Junge Frau in Wedding mit Waffe überfallen: Wer kennt das flüchtige Trio?

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am Sonntag, dem 10. März, gegen 19.15 Uhr in der Liebenwalder Straße.

Die Kripo fragt:

Wer kann den auf den Fotos abgebildeten Mann identifizieren?

Wer hat sonstige Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen, unter der Telefonnummer 030/4664173131, per E-Mail und Internetwache oder auch an jeder andere Polizeidienststelle entgegen.