Junger Frau die EC-Karte geklaut: Kripo fahndet nach dieser Diebesgruppe

Bilder einer Überwachungskamera fingen die Beschuldigten in einer Sparkassenfiliale ein. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Die Diebesgruppe soll am 30. Januar das Portemonnaie einer 23-Jährigen aus deren Handtasche gestohlen haben. Im Geldbeutel der jungen Frau befand sich zum Tatzeitpunkt die EC-Karte und Bargeld, teilten die Beamten mit.

Die Täter hoben in der Folge an Geldautomaten von Sparkassenfilialen in Kindelbrück und in Erfurt mit der EC-Karte der 23-Jährigen mehrmals Bargeld in Höhe von über 2700 Euro ab.