Kein Witz! Polizei sucht nach geklautem Einhorn und Hinweisen

Berlin - In Charlottenburg-Wilmersdorf geht die Polizei einem gestohlenen Einhorn nach. So kurios die Story klingt, die Beamten bitten die Bevölkerung ernsthaft um Mithilfe auf der Suche nach dem teuren Stück.

Nach Angaben der Polizei ist die hochwertige Glasskulptur der Firma "Daum" am 11. Juni aus einem Laden am Berliner Kurfürstendamm verschwunden.

Die Kriminalpolizei möchte wissen, wo die verschwundene Glasskulptur zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten wurde, fragt nach sonstigen Informationen zum Verbleib des limitierten Einhorns und fahndet nach den Dieben.

Hinweise werden unter Angabe der Vorgangsnummer 240611-1700-450121 an die sachbearbeitende Dienststelle des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin, per Telefon unter 030/4664 944400, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.