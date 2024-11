Kind (9) in Sachsen sexuell belästigt: Polizei fahndet mit Phantombild nach Täter!

Meißen - Sexuelle Nötigung in Meißen! Am Montagnachmittag ist ein Mädchen (9) von einem Mann bedrängt worden. Jetzt hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach einem sexuell übergriffigen Mann um Mithilfe. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Der Täter hatte dem Kind gegen 14.45 Uhr in einem Treppenhaus an der Burgstraße zunächst Geld geboten, was die Neunjährige ablehnte.

Daraufhin wurde der bislang Unbekannte übergriffig. Er hielt dem Mädchen den Mund zu und belästigte es sexuell.

Eine Zeugin bemerkte den widerwärtigen Vorfall, woraufhin der Mann in Richtung Markt floh. Er wird wie folgt beschrieben:

20 Jahre alt und schlank

kurze Haare und braune Augen

Der Täter war mit einer schwarzen Regenjacke mit Kapuze, einer schwarzen Stoffhose sowie einem schwarzen Basecap bekleidet. Er trug einen schwarzen Rucksack. Auffällig war ein dunkler Fleck an Zeige- und Ringfinger.

Ein Phantombild ist auf den Seiten der Polizei Sachsen abrufbar.