Kippen-Klau in drei Fällen: Polizei sucht mutmaßliche Ladendiebin

Mit diesen Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Potsdam nach der mutmaßlichen Ladendiebin. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Gleich dreimal schlug die Tatverdächtige laut Polizei am 28. Juni dieses Jahres zwischen 14 und 18 Uhr in verschiedenen Supermärkten in der brandenburgischen Landeshauptstadt zu.

Die perfide Masche der Unbekannten, um an die kostenlosen Glimmstängel zu gelangen: Die Frau betrat zunächst das jeweilige Geschäft und verstaute Ware in ihrer Einkaufstasche.

Die Zigaretten hingegen packte sie in ihre private, blau-weiß gestreifte Handtasche.

An der Kasse tat die Gesuchte dann, als hätte sie ihr Portemonnaie vergessen - und verließ im Anschluss den Supermarkt ohne zu zahlen mit ihrer Handtasche und den darin enthaltenen Kippen. Die Einkaufstasche mit den anderen Waren ließ die Frau an der Kasse zurück.

Da die Tatverdächtige im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Die Ermittler fragen: