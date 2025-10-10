Mit der Knarre in die Tanke: Wer erkennt diesen Räuber?
Kyritz - Nach Raubüberfall auf eine Tankstelle in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sucht die Polizei Zeugen.
Wie die Beamten am Freitag mitteilten, betrat der maskierte Mann am 12. Juni 2025 gegen 21.45 Uhr das Geschäft in der Straße der Jugend.
Im Verkaufsraum forderte er mit vorgehaltener Pistole und einem Pfefferspray vom Tankstellenmitarbeiter Geld.
Anschließend flüchtete er mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Gesuchten erkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 03391/3540 an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin zu wenden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)