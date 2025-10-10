Kinder zu sexuellen Handlungen aufgefordert: Wer kennt diesen Mann?
Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) - Die Polizei Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Freitag mit einem richterlichen Beschluss ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht.
Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am 18. Juli 2025 im Kurpark von Bad Liebenwerda mehrere Kinder angesprochen und sie zu sexuellen Handlungen gegen Geld aufgefordert haben.
In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler, wer Angaben zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann.
Mit Euren Hinweisen wendet Ihr Euch bitte an die Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde unter der Rufnummer 03531 7810 oder jede andere Polizeidienststelle. Ihr könnt auch jederzeit das Internetportal der Brandenburger Polizei nutzen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)