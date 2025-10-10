Frauen beleidigt und 27-Jährige bewusstlos geprügelt: Tatverdächtiger identifiziert

Berlin - Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der gemeinsam mit drei Komplizen zwei Frauen (27 und 31 Jahre) in Berlin-Kreuzberg queer- und frauenfeindlich beleidigt und brutal attackiert haben soll.

Mit Bildern fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Angriff ereignete sich laut Polizei bereits am 6. Juli 2023 gegen 19.30 Uhr an der Reichenbecher Straße.



Nach verbalen Verunglimpfungen trat und schlug die Gruppe auf die Frauen ein, bis beide zu Boden gingen. Dabei verlor die 27-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein, ihre Begleiterin erlitt Schmerzen und eine Platzwunde.

Die Polizei veröffentlicht nun die Fotos eines noch unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: