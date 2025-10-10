Frauen beleidigt und 27-Jährige bewusstlos geprügelt: Tatverdächtiger identifiziert
Update vom 10. Oktober, 17.32 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige identifiziert.
Die Fahndung ist damit beendet.
Erstmeldung vom 8. Oktober, 14.05 Uhr
Berlin - Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der gemeinsam mit drei Komplizen zwei Frauen (27 und 31 Jahre) in Berlin-Kreuzberg queer- und frauenfeindlich beleidigt und brutal attackiert haben soll.
Der Angriff ereignete sich laut Polizei bereits am 6. Juli 2023 gegen 19.30 Uhr an der Reichenbecher Straße.
Nach verbalen Verunglimpfungen trat und schlug die Gruppe auf die Frauen ein, bis beide zu Boden gingen. Dabei verlor die 27-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein, ihre Begleiterin erlitt Schmerzen und eine Platzwunde.
Die Polizei veröffentlicht nun die Fotos eines noch unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Ermittler fragen:
- Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?
- Wer hat den Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen?
- Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (030) 4664–953528, per E-Mail an lka535hinweis@polizei.berlin.de oder über die Internetwache entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle könnt Ihr Euch wenden.
