Ladendiebstahl im Drogeriemarkt: Wer kennt dieses Quartett?

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Brandenburg

Die Männer sollen am Nachmittag des 2. November vergangenen Jahres Kosmetikartikel in Höhe von über tausend Euro aus einem Drogeriemarkt in der Bahnstraße gestohlen haben, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prignitz unter der Telefonnummer 03876/7150 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.