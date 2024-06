Langfinger gesucht: Wer kennt das mutmaßliche Diebes-Duo?

Mahlow - Die Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Ladendieben, die in Mahlow (Teltow-Fläming) zugelangt haben.

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Dieben. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll das Duo am Dienstag, dem 2. Januar, gegen 16.45 Uhr Waren im Wert von fast 500 Euro aus einem Geschäft in Mahlow geklaut haben.

Den Angaben zufolge sollen die Männer die Sachen in Körben verstaut und diese vollgepackt haben. Anschließend sollen sie den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen.

Die Kriminalpolizei möchte wissen, wer die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen kennt oder Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.