Lebensmittel und Bier geklaut: Wer kennt diesen Mann?

Wittenberge - Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Mann, der im September vergangenen Jahres in einem Supermarkt in Wittenberge (Landkreis Prignitz) Waren gestohlen haben soll.

Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Ladendieb. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, trug sich der Diebstahl am 23. September gegen 19 Uhr in einem Geschäft an der Bahnstraße zu.

Demnach legte der Mann Lebensmittel und Bierflaschen im Wert von rund 85 Euro in seinen Einkaufskorb und verließ den Laden, ohne diese vorher zu bezahlen. Dabei wurde er von einer anderen Kundin beobachtet.

Zur Tatzeit trug der Verdächtige ein schwarzes Shirt mit Aufdruck, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Da er im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder einer Überwachungskamera.