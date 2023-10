Nicht so unschuldig, wie sie aussieht: Polizei sucht nach Diebin!

Hier versucht die Schönheit hunderte Euro vom Konto ihres Opfers abzuheben. © Polizeidirektion Lübeck

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die beiden Mädchen vor Monaten einen Senior in einem Supermarkt in Lübeck ausgeraubt.

Der 73-Jährige wollte am 13. April gegen 10.30 Uhr seinen Einkauf in einem Discounter in der Korvettenstraße im Stadtteil Buntekuh bezahlen, als er bemerkte, dass seine Geldbörse weg ist.

Die Beute: ein hoher zweistelliger Geldbetrag, persönliche Dokumente und zwei Kreditkarten.

Doch damit nicht genug: Kurz darauf versuchten die beiden Mädchen noch, mit einer der gestohlenen Kreditkarten 500 Euro vom Konto ihres Opfers abzuheben. Dabei wurden sie von jedoch den Bank-Kameras aufgenommen.