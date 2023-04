Mädchen (10) sexuell belästigt: Wer kennt diesen Mann?

Wolfsburg - Schon Anfang Oktober 2022 wurde in Wolfsburg ein zehnjähriges Mädchen von einem etwa Mitte-60-jährigen Mann an einer Bushaltestelle sexuell belästigt. Die Polizei Wolfsburg fandet nun mit diesem Phantombild.

Wer erkennt diesen Mann? (Phantombild) © Bildmontage: Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, Armin Weigel/dpa

Die zu dem Zeitpunkt Zehnjährige wurde Anfang Oktober 2022 am frühen Mittag an einer Bushaltestelle in der Porschestraße in Wolfsburg von einem ihr unbekannten Mann sexuell belästigt.

Die Polizei Wolfsburg fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Täter und hofft, dass Zeugen den abgebildeten Mann erkennen.

Der Täter wird auf Mitte 60 oder älter geschätzt und ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt hatte er weißgraue Haare, einen Bart im Mundbereich sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war der Täter mit einer Jeans und einer dunklen Jacke.