Mann fährt Frau um und anschließend mit ihr einkaufen - Polizei sucht Hinweise zur Tat!

Die Polizei benötigt mehr sachdienliche Angaben zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut den Ermittlern betrat die 81-Jährige am 3. Juli dieses Jahres gegen 11.15 Uhr die Scharnweberstraße in Berlin-Reinickendorf.

Dort wurde sie kurz nach dem Überqueren der Mittelinsel von einem schwarzen Pkw angefahren und verletzt.

Statt die Frau in eine Rettungsstelle zu bringen, fuhr der Tatverdächtige die Seniorin zu einer Kaufland-Filiale an der Ollenhauer Straße 122 und dann zu einem Supermarkt an der Ollenhauer Straße 106. Dort bezahlte er ihre Einkäufe und fuhr sie anschließend zu ihrer Wohnung in die Zobeltitzstraße.

Dort angekommen klagte sie über Hüftschmerzen und alarmierte den Rettungsdienst, der sie in eine Klinik brachte.