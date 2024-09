Mann k. o. geschlagen und ausgeraubt: Wer kennt das Brutalo-Duo vom Leopoldplatz?

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei brutalen Räubern, die am 26. November 2023 einen Mann in Berlin-Mitte niedergeschlagen und ausgeraubt haben sollen.

Der Vorfall ereignete sich an besagtem Tag gegen 0.45 Uhr im U-Bahnhof Leopoldplatz. Die beiden Männer sollen ihr Opfer bereits in einem Zug der U6 beobachtet haben. Als der 39-Jährige am "Leo" ausstieg, folgte ihm das Duo und einer der mutmaßlichen Täter entriss ihm das Handy.

Die Kriminalpolizei fragt, wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben kann. Wer kann sonstige Angaben zu den gesuchten Personen machen?

Hinweise richtet Ihr bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de.

Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder über die Internetwache der Polizei Hinweise geben.