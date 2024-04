Mann packt Frau an Po und Intimbereich: Wer kennt diesen Grapscher?

Düsseldorf - Bereits am 28. Oktober des vergangenen Jahres soll am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Mann sein Unwesen getrieben und eine Frau sexuell belästigt haben.

Dieser Tatverdächtige soll am 23. Oktober 2023 für die widerlichen Szenen gesorgt haben. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Der Mann soll sich der Frau in Anwesenheit einiger Freunde gegen 3.05 Uhr in der Bahnhofs-Vorhalle von hinten genähert und ihr aus dem Nichts an den Po sowie in den Intimbereich gegrapscht haben.

Inzwischen hat die Polizei die öffentliche Fahndung nach dem Mann gestartet und um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Der Tatverdächtige soll zwischen 45 und 50 Jahre alt sein und zum Tatzeitpunkt einen grünen Hoodie getragen haben.

Außerdem hatte er eine grüne Jacke, graue Hose sowie schwarze Schuhe an. Besonders auffällig könne demnach sein Oberlippenbart sein.