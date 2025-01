Mann soll Passagierin auf Flughafen beklaut haben: Wer kennt ihn?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb vom Flughafen BER. © Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, soll der Unbekannte am 27. Juli des vergangenen Jahres am Terminal 1 des Flughafens das Portemonnaie der Frau gestohlen haben.

Danach fuhr der nun zur Fahndung ausgeschriebene Mann mit der S-Bahn der Linie 45 in Richtung Berlin.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera hoffen die Beamten, den Fall aufzuklären.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer Hinweise zur Identität des Mannes oder seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben kann.