Mann steigt aus U-Bahn aus, dann wird es brutal: Wer kennt diesen mutmaßlichen Schläger?

Die Polizei Düsseldorf bittet um Hinweise: Wer kennt diesen Mann? © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Laut einem Sprecher der Beamten hatte sich die Attacke auf den 36-Jährigen bereits am 24. Februar ereignet. Demnach war der Mann am Abend gegen 20.45 Uhr in der U-Bahn (Linie 75) in Richtung der Schön Klinik stadtauswärts unterwegs, als er mit zwei Männern in Streit geriet.

An der Haltestelle Schön Klinik verließ der 36-Jährige dann die Bahn - ebenso wie die beiden Männer.

Dann wurde es brutal, denn im weiteren Verlauf trat und schlug das Duo auf sein Opfer ein, wobei der Mann Verletzungen davontrug. Anschließend ließen die Schläger von ihm ab und flüchteten Richtung Drususstraße.

Weil die Täter bislang nicht gefunden werden konnten, hat die Polizei nun Fotos von einem der Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise zu seiner Identität.

Beide Schläger sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein.