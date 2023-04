Mann überfällt Autofahrer in dessen Wagen: Kölner Polizei bittet um Hinweise

Köln - Die Kölner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der einen Autofahrer (52) in dessen Wagen überfallen haben soll.

Die Kölner Ermittler bitten um Hinweise zur Identität des Mannes. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie ein Sprecher der Beamten am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Überfall bereits am 6. Februar ereignet.

Demnach soll der Gesuchte am Tattag gegen 13 Uhr auf der Straße Unter Sachsenhausen/Tunisstraße in der Kölner Innenstadt plötzlich an das Fenster auf der Fahrerseite des Wagens getreten sein.

Dann soll der Mann, dessen Hand in einer Plastiktüte steckte, eine Durchladebewegung gemacht haben, wobei er in Richtung des 52-Jährigen deutete und die Herausgabe seines Bargelds forderte.

Die Ermittler sind auf der Suche nach dem bislang Unbekannten, von dem Bilder aus einer privaten Videokamera vorliegen.