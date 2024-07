08.07.2024 14:01 Mann vor einem Jahr krankenhausreif geschlagen: Wer erkennt den brutalen Täter?

Vor einem Jahr wurde ein Mann am Leipziger Markt so schwer verletzt, dass er in die Klinik eingeliefert werden musste. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Von Annika Rank

Leipzig - Vor rund einem Jahr wurde ein 55-Jähriger am Leipziger Markt so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter. Auf dem Marktplatz ereignete sich vor rund einem Jahr ein brutales Verbrechen. © Sebastian Willnow/dpa/ZB Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtete, wurde der 55-Jährige am 6. Juli 2023 gegen 2.30 Uhr angegriffen und derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass er das Bewusstsein verlor. Als er vom Rettungsdienst auf die Intensivstation gebracht wurde, war der unbekannte Täter bereits über alle Berge. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos, sodass nun auf die Hilfe der Bevölkerung gehofft wird. Fahndung Mit der Knarre in die Tanke: Tatverdächtiger gefasst Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Ende 20 bis 40 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,80 m

dunkle Haare

trug ein kurzes T-Shirt und eine kurze Hose Auf der Fahndungsseite der Polizei findet Ihr zudem ein Foto des Tatverdächtigen. Ihr erkennt den Mann? Ihr wisst, wo er sich regelmäßig aufhält? Ihr habt die Tat beobachtet? Dann meldet Euch unter der Nummer 034196634299 bei der Kripo.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa/ZB