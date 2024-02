Mercedes-Klau geht schief: Wer kennt diesen mutmaßlichen Keyless-Knacker?

Der bislang Unbekannte wurde bei seinem Vorhaben gefilmt. © Polizei Brandenburg

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, soll sich die Tat am 22. September des vergangenen Jahres zwischen 5 und 5.30 Uhr in der Gieselherring/Ecke Nibelungenstraße zugetragen haben.

Demnach hat der bislang Unbekannte versucht, mithilfe eines technischen Geräts das schlüssellose Zugangssystem (Keyless Go) eines Mercedes zu manipulieren und so das Auto zu stehlen.

Als der Mann bemerkte, dass er dabei von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, ergriff der nun zur Fahndung Ausgeschriebene die Flucht.

Die Polizei fragt: