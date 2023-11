01.11.2023 13:38 Wer kennt diesen Mann? Polizei fahndet nach Dieb in Merseburg

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am 31. Mai in einen Garagenkomplex in Merseburg eingebrochen ist.

Von Lisa Marie Peisker

Merseburg - Ein bisher noch unbekannter Mann brach am 31. Mai in einen Garagenkomplex ein. Obwohl Bilder von ihm gemacht wurden, konnte er bisher noch nicht gefasst werden. Nun bittet das Polizeirevier Saalekreis um Mithilfe. Die Polizei bittet um Mithilfe, um den Täter zu fassen. © Polizei Sachsen-Anhalt Wie das Polizeirevier berichtete, fand die Tat im Kirchweg in Merseburg statt. Der Unbekannte brach dort in einen Garagenkomplex ein und knackte eine Garage. Als er gerade dabei war, mehrere Gegenstände auf seinen Fahrradanhänger zu laden, wurde er vom Besitzer auf frischer Tat ertappt. Fahndung Vollen Einkaufswagen geklaut! Wer erkennt diese zwei Diebe? Erschrocken flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad und ließ dabei seinen Anhänger mitsamt dem Diebesgut vor Ort stehen. Obwohl eine Überwachungskamera Bilder von ihm machte, konnte er bisher noch nicht gefasst werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Hilfe. Eine Überwachungskamera machte die Aufnahmen vom Unbekannten. © Polizei Sachsen-Anhalt Wer Hinweise zu der auf den Bildern abgebildeten Person hat, kann sich an das Polizeirevier Saalekreis unter der Tel. 034614460 oder alternativ auch an jedes andere Polizeirevier wenden.

