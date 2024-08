Messer-Mann gesucht: Er soll in Postbank-Filiale zugestochen haben

Der Mann hatte nach der Attacke Stichverletzungen an einem Oberarm, am Oberkörper und am Hals. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tat ereignete sich am 15. März 2022 im Ortsteil Prenzlauer Berg im Mühlenberg-Center in der Greifswalder Straße 90, wie die Polizei mitteilte.

Die Kripo fragt:

Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat den Mann vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg per Telefon unter 030/4664573215 oder 4664573200 (zu Bürodienstzeiten) und unter 030/4664571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.