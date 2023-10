Messer-Mann stürmt Post-Filiale: Doch Reaktion von Mitarbeiter trifft ihn "völlig unerwartet"

Hilden - In Hilden (Kreis Mettmann) hat ein bewaffneter Täter einen Mitarbeiter (25) einer Postfiliale bedroht und die Einnahmen aus der Kasse gefordert. Mit der Reaktion des Angestellten hatte der Unbekannte allerdings nicht gerechnet!

Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Polizei Mettmann

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, hatte der vermummte Täter die Postfiliale an der Kölner Straße am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr betreten und den Mitarbeiter unter vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen.

Der 25-Jährige dachte jedoch gar nicht daran, der dreisten Forderung nachzukommen. Stattdessen reagierte er für den Täter "völlig unerwartet", griff sich kurzerhand ein Paket und warf dieses auf den Messer-Mann, wie der Sprecher schilderte.

Der war von der Reaktion des couragierten Postmitarbeiters offenbar derart überrascht, dass er daraufhin ohne Beute aus der Filiale flüchtete.

Der Mitarbeiter alarmierte schließlich die Polizei, die im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Die Beamten sind weiter auf der Suche nach dem Täter, der folgendermaßen beschrieben wurde:

zwischen 35 und 60 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

schlanke Figur

bekleidet mit einem grauen Oberteil, einer blauen Hose und einer grauen Kopfbedeckung

trug eine schwarze Maske und eine schwarze Sonnenbrille

hielt einen hellen Stoffbeutel in der Hand

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02103/898-6410 entgegen.