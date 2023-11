Mit Axt Tankstelle überfallen! Wer erkennt diesen Mann?

Braunschweig - Anfang November überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Braunschweig. Nun veröffentlichte die Polizei Aufnahmen der Überwachungskamera.

Dieser Mann überfiel Anfang des Monats eine Tankstelle. Wer erkennt ihn? © Bildmontage: Polizei Braunschweig

Am 2. November betrat der Mann gegen 19 Uhr die Tankstelle in der Gifhorner Straße in Braunschweig (Niedersachsen).

Plötzlich zückte der Verbrecher eine Axt und lief hinter die Theke, wo er eine Angestellte bedrohte und Bargeld forderte, teilte die Polizei Braunschweig mit. Geschockt von dem versuchten Überfall ging die Mitarbeiterin zur Kasse.

Glücklicherweise bemerkte in diesem Moment der Pächter der Tankstelle die Situation und fuhr mit seinem Auto laut hupend auf das Gelände.

Davon erschreckt nahm der Räuber Reißaus und lief in Richtung eines Supermarkts in der Nähe davon. Er ging leer aus.

Die Polizei fahndet nun mit Aufnahmen der Überwachungskamera und folgender Personenbeschreibung nach dem Täter: