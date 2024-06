Mit falschem Fünfziger im Späti bezahlt: Wer kennt diesen Mann?

Die Berliner Polizei sucht diesen Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut einer Mitteilung der Behörde bezahlte der Tatverdächtige am Montag, 23. Oktober 2023, in einem Spätkauf an der Schmiljanstraße in Friedenau mit einem gefälschten 50-Euro-Schein.

Da der Mann im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: