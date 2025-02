Mit gestohlener Bankkarte an Konto bedient: Junge identifiziert

Wie die Bonner Polizei am Montag mitteilte, konnte der Junge inzwischen identifiziert werden. "Die Ermittlungen zu dem vorangegangenen Taschendiebstahl dauern derzeit noch an", berichtete ein Sprecher der Beamten.

Bonn - In Bornheim bei Bonn soll sich ein Junge mit einer gestohlenen Bankkarte am Konto eines Rentners (85) bedient haben, doch nicht nur das. Die Polizei hat ein Foto des Kindes veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei fahndet öffentlich nach einem augenscheinlich minderjährigen Jungen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei in Bonn am Donnerstag schilderte, hatte der augenscheinlich Minderjährige am 23. Oktober 2024 mit der gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Kontos des 85-Jährigen abgehoben, wobei von ihm Aufnahmen durch eine Überwachungskamera gemacht wurden.

Die Bankkarte war dem Senior nur kurz zuvor bei einem Taschendiebstahl auf der Königstraße in Bornheim entwendet worden.



Darüber hinaus kam die gestohlene Karte wenig später noch einmal zum Einsatz! So setzte eine bislang unbekannte Frau sie zum Kauf eines Schmuckstückes im Wert von 3290 Euro ein.

"Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Junge aufgrund seiner Strafunmündigkeit von den unbekannten Tatverdächtigen des Taschendiebstahls beauftragt wurde, den Abhebevorgang durchzuführen", berichtete ein Sprecher der Beamten.