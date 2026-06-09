Mit gestohlener Karte auf Shoppingtour: Wer erkennt diesen Kauflustigen?

Berlin - Mit Fotos fahndet die Berliner Polizei nach einem bislang Unbekannten, der eine gestohlene Debitkarte für mehrere Einkäufe genutzt haben soll.

Dieser Mann war mit einer gestohlenen Karte unter anderem in Dortmund, Dresden, Hannover und Berlin shoppen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Karte am 16. November 2024 in Berlin gestohlen. Nur zwei Tage später, am 18. November, soll der Tatverdächtige damit gegen 15.12 Uhr in einem Expert-Markt in Aurich (Niedersachsen) eingekauft haben.

Doch dabei blieb es nicht: Die Beamten gehen davon aus, dass dieselbe Karte im November 2024 auch bei weiteren Betrugsfällen in Dortmund, Duisburg, Dinslaken, Dresden, Hannover und Berlin eingesetzt wurde.

Auch in diesen Fällen steht der gleiche Mann im Verdacht.

Daher möchte die Polizei nun von der Bevölkerung wissen: