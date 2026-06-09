Mit gestohlener Karte auf Shoppingtour: Wer erkennt diesen Kauflustigen?
Berlin - Mit Fotos fahndet die Berliner Polizei nach einem bislang Unbekannten, der eine gestohlene Debitkarte für mehrere Einkäufe genutzt haben soll.
Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Karte am 16. November 2024 in Berlin gestohlen. Nur zwei Tage später, am 18. November, soll der Tatverdächtige damit gegen 15.12 Uhr in einem Expert-Markt in Aurich (Niedersachsen) eingekauft haben.
Doch dabei blieb es nicht: Die Beamten gehen davon aus, dass dieselbe Karte im November 2024 auch bei weiteren Betrugsfällen in Dortmund, Duisburg, Dinslaken, Dresden, Hannover und Berlin eingesetzt wurde.
Auch in diesen Fällen steht der gleiche Mann im Verdacht.
Daher möchte die Polizei nun von der Bevölkerung wissen:
- Wer kennt den abgebildeten Mann?
- Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
- Wer hat sonstige Hinweise zu dem Tatverdächtigen?
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-923100 oder per E-Mail zu melden. Zudem können sich Zeugen an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)