Mit perfider WhatsApp-Masche Geld erbeutet: Wer kennt diese Personen?

Mit diesen Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Betrügern. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am 9. Januar vergangenen Jahres soll ein Senior aus dem baden-württembergischen Dettenhausen gegen 16.07 Uhr eine WhatsApp-Nachricht erhalten haben.

Darin bat dessen angebliche Tochter ihn darum, zwei vierstellige Geldbeträge auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.

Aus den Ermittlungen der Polizei ergab sich, dass die zu dem Konto gehörende Karte zuvor ihrem Besitzer in Potsdam gestohlen worden war.

Mit der Karte wurde dann am 9. Januar an einem Automaten an der Skalitzer Straße in Berlin Bargeld im vierstelligen Bereich abgehoben.

Die Ermittler fragen: