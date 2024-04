Mutmaßliche Banden-Diebe machen Tausender-Coup: Wer kennt das Trio?

Wittstock/Dosse - Das Trio soll in einem Supermarkt in Wittstock/Dosse ( Brandenburg ) Waren von über Tausend Euro geklaut haben: Nun sucht die Polizei nach den drei Männern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesen Fotos aus einem Supermarkt in Wittstock/Dosse (Brandenburg) fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde das Trio am 16. August vergangenen Jahres gegen 17.45 Uhr im Geschäft in der Röbeler Straße von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die bislang unbekannten Männer sollen den Angaben zufolge arbeitsteilig vorgegangen sein.

Sie hatten Taschen bei sich, in denen sie abwechselnd das Diebesgut im Wert von mehr als 1500 Euro verstauten. Auch am Körper sollen sie das Diebesgut versteckt und sich dabei umgeschaut haben, um nicht aufzufliegen.

Der auf den Fotos abgebildete Mann mit langen Haaren soll am 18. Oktober vergangenen Jahres erneut den Supermarkt betreten und Spirituosen im Gesamtwert von circa 100 Euro geklaut haben.