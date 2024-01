Mutmaßliche Vasen-Diebe gesucht: Polizei schnappt das Duo!

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten die beiden Tatverdächtigen, die am 3. April in Berlin-Charlottenburg eine hochwertige Vase gestohlen haben sollen, inzwischen namhaft gemacht werden.

Das Duo wurde am 3. April von einer Überwachungskamera im KPM-Store in der Wegelystraße gefilmt.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer 030/4664944410, per E-Mail an LKA444@polizei.berlin.de und an die Internetwache https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.