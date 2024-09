Mutmaßliches Diebes-Duo soll in Einfamilienhaus geklaut haben: Wer kennt die Männer?

Berlin - Die Polizei ist auf der Suche nach einem mutmaßlichen Diebes-Duo, das in ein Wohnhaus in Berlin-Pankow eingebrochen sein soll. Ein Video soll die Täter überführen.

Das Duo soll in der Nacht vom 25. zum 26. Mai kurz nach Mitternacht in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Niederschönhausen eingebrochen sein, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Reinickendorf, per Telefon unter den 030/4664172110 oder 030/4664172130 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter 030/4664171100 sowie die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.