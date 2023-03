Nach bewaffnetem Raub auf Juwelier: Polizei fahndet nach diesem Täter-Duo

Leverkusen - Knapp eine Woche nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Leverkusen hat die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen herausgegeben.

Wer kennt diese beiden Männer? Das Duo soll am vergangenen Mittwoch einen Juwelier in Leverkusen überfallen haben. © Montage: Polizei Köln

Das Duo wird beschuldigt, am 22. März gegen 10.15 Uhr einen Juwelier am Friedrich-Ebert-Platz in der Innenstadt überfallen zu haben.

Nach ersten Ermittlungen und wegen den Bildern einer Überwachungskamera gehen die Ermittler davon aus, dass sich die beiden Tatverdächtigen in einen weißen Hyundai gesetzt hatten, in dem ein weiterer Unbekannter auf dem Fahrersitz saß.

Die Kennzeichen K-SM 447 des Fluchtfahrzeugs wurden in der Nacht auf Dienstag, den 7. März in Köln-Flittard gestohlen.

Folgende Personenbeschreibungen kann die Polizei liefern:

Tatverdächtiger 1:

30 bis 40 Jahre alt

athletische Figur

dunkle, extrem kurze Haare

dunkle Augen

185 bis 190 cm groß

schwarze Umhängetasche

Tatverdächtiger 2: