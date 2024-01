Nach Diebes-Tour im Drogeriemarkt: Polizei sucht diesen Mann

Oranienburg - Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Oranienburg ( Landkreis Oberhavel ) nach einem mutmaßlichen Ladendieb.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb aus Oranienburg. © Friso Gentsch/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Fahndungsaufruf soll der bislang unbekannte Mann am 4. Juli vergangenen Jahres in einem Drogeriemarkt an der Fischerstraße Kosmetikartikel gestohlen haben. Gesamtwert: mehrere Hundert Euro!

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch nicht identifiziert werden.

Daher veröffentlicht die Polizei ein Bild des Mannes und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: