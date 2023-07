Nach Diebstahl bei Optiker: Fahndung der Täterin war erfolgreich

Berlin - Die Berliner Polizei veröffentlichte Fotos einer Frau, die im April bei einem Optiker am Mariendorfer Damm eine Brille entwendet haben soll, ohne diese zu bezahlen. Jetzt wird öffentlich nach ihr gefahndet.

Die junge Frau konnte durch die Fotos namhaft gemacht werden. © Berliner Polizei

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, soll die Gesuchte am 24. April gegen 10 Uhr zu einem Optiker am Mariendorfer Damm gegangen sein.

Im Geschäft schaute sie sich nach mehreren Brillen um. Anschließend verstaute sie eine in ihrer Tasche und verließ den Optiker. Ein Mitarbeiter beobachtete alles und folgte der Verdächtigen.

Auf offener Straße forderte er die Brille zurück, doch die Unbekannte schlug mit einer vollen PET-Flasche auf den Mitarbeiter ein.

Im Anschluss floh die Täterin zu Fuß und begab sich dann in eine U-Bahn am Westphalweg.

Personenbeschreibung:

ca. 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,68 Meter groß

kräftige Figur

braunes, gelocktes Haar, etwas über schulterlang

sprach Deutsch mit Akzent, vermutlich südosteuropäisch

Bekleidung: schwarzes T-Shirt mit pinkfarbener Beschriftung auf der Vorderseite, gemusterter Rock, graue Sneaker; trug graue Umhängetasche

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: