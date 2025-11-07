Nach Schüssen auf Berliner U-Bahn: Polizei sucht diesen Mann

Berlin - Nach Schüssen auf eine fahrende U-Bahn in Berlin-Reinickendorf fahndet die Polizei mit Fotos öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, ereignete sich die gefährliche Attacke bereits am 4. September, gegen 20.55 Uhr, im U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Der Mann soll sich dort auf dem Bahnsteig in Richtung Wittenau aufgehalten haben.

Als der Zug anfuhr, griff er laut Polizei in seinen Stoffbeutel – und gab daraus einen Schuss auf die abfahrende Bahn ab!

Das Projektil traf eine Scheibe im letzten Waggon, durchschlug sie aber nicht. Mehrere Fahrgäste saßen zu dem Zeitpunkt in der U-Bahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anschließend flüchtete der Angreifer unerkannt. Da die Identität des Mannes im Zuge der Ermittlungen noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.