Nach Schüssen auf Berliner U-Bahn: Polizei sucht diesen Mann
Berlin - Nach Schüssen auf eine fahrende U-Bahn in Berlin-Reinickendorf fahndet die Polizei mit Fotos öffentlich nach dem Tatverdächtigen.
Wie die Behörde mitteilte, ereignete sich die gefährliche Attacke bereits am 4. September, gegen 20.55 Uhr, im U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Der Mann soll sich dort auf dem Bahnsteig in Richtung Wittenau aufgehalten haben.
Als der Zug anfuhr, griff er laut Polizei in seinen Stoffbeutel – und gab daraus einen Schuss auf die abfahrende Bahn ab!
Das Projektil traf eine Scheibe im letzten Waggon, durchschlug sie aber nicht. Mehrere Fahrgäste saßen zu dem Zeitpunkt in der U-Bahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Anschließend flüchtete der Angreifer unerkannt. Da die Identität des Mannes im Zuge der Ermittlungen noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.Die Ermittler fragen:
- Wer erkennt den Mann auf den Fotos?
- Wer kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben?
- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an [email protected] oder über die Internetwache entgegen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)